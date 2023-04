Non è una scelta del governo italiano Di Maio inviato speciale Ue | parla Tajani

(Di lunedì 24 aprile 2023) "È una liberadell'Alto Rappresentante Borrell, una candidatura fatta quando Diera ministro nel precedente. Non è unae una indicazione del", le parole di Antoniosu DiUe nel Golfo Persico.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

...diserie di cause a catena a livello mondiale. Questa possibilità ha letteralmente affossato il titolo, che negli ultimi due anni ha perso circa il 70% del suo valore. Jacobs ha ammesso chec'...Curto, che ha visto emettere nei suoi confrontisentenza diluogo a procedere per concorso anomalo in omicidio, quel giorno orientò Passalacqua su Davide scrivendo un sms a Martina e ...Il ministro degli Esteri Antonio Tajani : "Si era candidato prima che ci fosse questo governo, ho sempre detto a Borrell cheè il nostro candidato. Èlibera scelta dell'alto rappresentante, ...

Aborto, il consigliere FdI: "Fase di sbandamento". Non Una di Meno: "Diritto a rischio" - Luce Luce

Alexandra di Lussemburgo sposa, con rito civile senza sfarzi, il suo Nicholas Bagory. La principessa con due lauree e un master in risoluzione dei conflitti corona il suo sogno ...Secondo il consulente della Red Bull, Helmut Marko, il pilota monegasco potrebbe decidere di rescindere anticipatamente il contratto che lo lega alla scuderia di Maranello. Secondo alcune fonti, lo st ...