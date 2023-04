(Di lunedì 24 aprile 2023) Quando vogliamo condividere una citazione di qualcuno di famoso, la prima cosa che tanti fanno è verificare secitazione esista in rete. Pochi verificano se ci siano fonti a corredo, e oggi parliamo di una di queste citazioni, messa in bocca a David. Questa analisi arriva da una segnalazione riguardante un testo pubblicato sul sito di Aldo Maria Valli, testo che si conclude appunto con questa citazione: Concludo ricordando le parole stranamente profetiche di David Rockfeller, scomparso nel 2017: “Siamo sull’orlo di una trasformazione globale, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la giusta crisi globale e le nazioni accetteranno il nuovo ordine mondiale”. Cari pastori di Santa Madre Chiesa, mi vien da chiedere, era complottista pure lui oppure c’era (e c’è) bisogno di una riflessione un po’ più approfondita rispetto a indossare bene il ...

No, Rockefeller non ha detto quella frase Butac

No, Rockefeller non ha detto quella frase. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.