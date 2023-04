A chi non è mai capitato di lasciare la portiera dell'auto aperta Una semplice disattenzione, che però può costare cara, soprattutto se nella macchina ci sono oggetti di valore. ADeè successo a Napoli , mentre girava un servizio per ' Le Iene ', ma per sua fortuna ha trovato due angeli custodi che hanno evitato il peggio. La iena ha raccontato l'accaduto su ...Amici 22, nuova gara inediti per i cantanti: chi è al primo posto Questa puntata inizia con Maria De Filippi che presenta, il quale ha il compito di giudicare la gara inediti. Il ...Nel corso dello speciale che è stato trasmesso in tv il 21 aprile, c'è stata anche una gara tra i cantanti della scuola: il giudice di AmiciDeha bocciato Aaron e l'inedito che ...

Nicolò De Devitiis a Napoli, lascia l'auto aperta: ecco cosa succede dopo. Il video su TikTok: «È incredibile» leggo.it