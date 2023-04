Nessuno spettro play out | l’Avellino salvo | ecco lo scenario

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –out per. Dopo la sconfitta arrivata contro il Monterosi Tuscia (0-2), i biancoverdi sono salvi in virtù dei risultati che sono arrivati dagli altri campi. La società guidata dalla famiglia D’Agostino, poco prima del fischio finale ha annunciato la sospensione agonistica fino al 3 maggio prossimo: silenzio stampa. E’ bene chiarire chenon rischia di disputare iout, nemmeno on la rivoluzione in classifica per i verdetti sulle penalizzazioni di Monterosi e Viterbese. Nella giornata del 26 aprile la Corte d’Appello Federale si esprimerà sul ricorso presentato dal Monterosi sul -2 (in caso di mancato accoglimento il club laziale potrà rivolgersi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI). Per venerdì è ...