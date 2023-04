"Nessun veto su Noemi e Bastian". Ilary e Totti puntano sulla famiglia allargata

(Di lunedì 24 aprile 2023) Secondo quanto stabilito dal tribunale civile di Roma i tre figli diBlasi e Francescopotranno dormire nell'attico di Vigna Clara, quando non stanno con la madre e i due ex coniugi avrebbero trovato un accordo sui rispetti compagni

Tra le pieghe della causa di separazione dal marito, non ha messo alcun veto sul fatto che i suoi tre figli possano frequentare la nuova compagna di Francesco Totti. Cristian, Chanel e Isabel - nei weekend in cui staranno con il padre, così come stabilito dal giudice -

Ilary Blasi, nessun veto sulla custodia dei figli per Noemi Bocchi Tag24

