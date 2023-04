NDG sul rapporto con gli allievi di Amici 22 | “Se proprio devo scegliere…”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non manca molto alla fine della ventiduesima edizione di. Con il passare delle settimane, si è entrati, sempre di più, nel vivo della competizione. Nicolò di Girolamo, conosciuto con il nome d’arte di NDG, grazie alla sua partecipazione, ha raggiunto un’ampia fetta di pubblico. Il cantautore, eliminato durante la prima puntata del Serale, ha deciso di rilasciare un’intervista per SuperGuidaTv, dove si è soffermato sull’esperienza vissuta nel talent show e sui suoi compagni di avventura. Non ha potuto fare a meno di citare Lorella Cuccarini che l’ha seguito per tutto il percorso. Potrebbe interessarti:22: dove vedere la replica del Serale22, NDG torna a parlare delcon Lorella Cuccarini: “Sempre presente” NDG si è impegnato molto per mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti ...