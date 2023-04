NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 tornano in coppia su Rai2 | trame 24 aprile e 1° maggio

(Di lunedì 24 aprile 2023)in onda inLos14 e13 e cambiano giorno di programmazione: dalla prima serata di domenica a quella del lunedì. Stasera 24suci sono i nuovi episodi. Si parte con l’episodio 14×14 diLos, dal titolo Vergogna. Ecco la sinossi: Il sottufficiale Wassner, marinaio irreprensibile, in attesa di andare in congedo temporaneo, viene trovato morto sulla USS Allegiance. Wassner si è impiccato lasciando tanto di biglietto d’addio. L’ipotesi del suicidio è avvalorata anche da altre due tragiche morti, avvenute a bordo nelle settimane precedenti. Caso chiuso? Tutto il contrario. I primi esami della scientifica aprono un’altra strada: omicidio. Le indagini ...

S.:Angeles, ore 21:20 su Rai 2 Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città diAngeles. Report, ore 21:00 su Rai 3 Programma di ...IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 39 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 - QUARTO GRADO 00:50 - ALL RISE - BALLANDO AANGELES 01:45 - IO STO CON LA NATURA 1991 Warner TV 18:10 - Smallville ...Su Rai 2 la serieAngeles 989.000 (4,92%), Blue Bloods 13 1.129.000 (5,87%). Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside 1.058.000 (6,29%). Su Tv8 Moto2 GP Americhe 823.000 (4,09%). Su Rete 4 ...

Gioco di squadra per i team di Ncis - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Per la prima serata in tv, lunedì 24 aprile alle 20.45 su DAZN si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Roma, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 an ...Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por s ...