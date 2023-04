NBA Playoff | i risultati di oggi 24 aprile | Golden State sul 2 a 2 | Cleveland perde ancora

(Di lunedì 24 aprile 2023) Spettacolo continuo neidi NBA, ecco cosa è successo nell’ultima incredibile serata! PER NONRTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Partiamo dal match tra i New York Knicks e iCavaliers che ha visto i Knicks imporsi per 102-93. Anche la seconda , interna va quindi a New York che adesso è ad un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sceso in campo con la consueta maschera protettiva sul volto (eredità della frattura al viso sostenuta ancora a febbraio), il n°7 dei Celtics ha iniziato gara - 4 con un pessimo 1/7 al tiro. Nel ...Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Miami Heat e Milwaukee Bucks, gara - 4 della serie2022/2023 . Chiamati a una reazione Anteokounmpo e compagni, sconfitti di 22 punti in gara - 3 (complice l'assenza del greco) e determinati a riscattarsi per evitare di andare sotto 3 - 1. ...Le indicazioni per seguire in tv la gara tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, gara - 4 della serie2022/2023 . Sfida cruciale per la serie, con LeBron James e compagni avanti 2 - 1 e determinati a consolidare il vantaggio del fattore campo. Secondo i bookmakers, a scendere in campo con ...

Ecco tutti i risultati della notte del 23 aprile dei playoff NBA 2022/23. Minnesota evita lo sweep all'overtime.Successi importanti anche per Boston su Atlanta e di New York su Cleveland. Ruggito d'orgoglio di Minnesota che piega Denver al supplementare ...