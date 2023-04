Nasce la Radio-tv ufficiale della serie A | la curerà Rds

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sarà RDS l’emittente che realizzerà il canale-TvLegaA . Lo ha deciso l'assemblea dei club andata in scena oggi in videoconferenza, che ha approvato la proposta di...

Infine, la Lega Serie A ha deciso di creare un proprio canale, che verrà sviluppato insieme al partner RDS.Sarà RDS l'emittente che realizzerà il canale ufficiale- Tv della Lega Serie A . Lo ha deciso l'assemblea dei club andata in scena oggi in videoconferenza, che ha approvato la proposta diDimensione Suono con un voto a maggioranza qualificata. Tra gli altri temi, i club hanno ridotto da 10 a 6 il numero di advisor in corsa per l'operazione legata ai fondi e alle banche di ...Il progettoa ridosso dell'anniversario dei trent'anni della casa editrice in libreria, cioè ...dalle novità uscite negli ultimi sei mesi (come L'acchiappafantasmi di Giordano Meacci o...

Nasce oggi Radio Cecchetto: Curo l'astinenza da dj di molte persone Affaritaliani.it

Si è tenuta quest’oggi in videoconferenza l’assemblea della Lega Serie A. Si è discusso dell’advisor che possa affiancare la Lega nell’analisi di proposte finanziarie (sono state ridotte le candidatur ...FB.Pink apre le porte oltre il Real Meda. Giovedì 27 aprile alle 21 nella sala civica Radio del Comune di Meda si terrà una serata informativa in cui le Black Panthers racconteranno l’esperienza, tutt ...