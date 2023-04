(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo 15 anninellaCup. Sessantaduesima affermazione in carriera per il #8 di RCR, portacolori di Chevy che nel finale ha saputo cogliere il secondo acuto della regular season 2023. L’imprevedibile sfida nel catino più grande del calendario si è aperta sotto l’insegna del rientrante Chase Elliott e di Aric Armirola. La Chevy Camaro #9 di Hendrick Motorsports e la Ford Mustang #10 di Haas si sono spartite le prime due Stage, una fase che ha preceduto l’inizio della parte conclusiva della manifestazione. Ryan Blaney (Penske #12/Penske) e Ty Gibbs (Toyota #54/Toyota) sono entrati con forza nella bagarre per la vittoria a meno di 30 giri dalla bandiera a scacchi, una fase ancora transitoria in vista del gran finale in ...

NASCAR Cup Series, Talladega: Kyle Busch torna a vincere OA Sport

