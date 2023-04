Napoli | uomo accoltellato davanti alle casse di un supermercato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undi 53 anni è stato colpito all’addome verosimilmente con un’arma da taglio nei pressi delledelinterno ad un centro commerciale in via Cupa Vicinale Cintia, a. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione diRione Traiano. Ad aver sferrato il fendente sarebbe un 33enne, denunciato dai carabinieri per lesioni personali. Il 53enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, la ferita ritenuta guaribile in 12 giorni. Indagini ancora in corso per chiarire dinamica e le motivazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.