Napoli | spunta una nuova data per lo Scudetto

Commenta per primo Ilnon è ancora ufficialmente campione d'Italia ma, dopo la vittoria contro la Juventus , sono già partiti i festeggiamenti. Tra i tanti striscioni apparsi in città ce n'è uno che è diventato ...E non sempre la" 6 E vabbé, non è mica Dio. Ma la sua partita è stata applicazione e ... La cronaca recentissima del, che domina anche quando perde o pareggia, dimostra che gli avversari ...E come scrive il Mirror ,l'interesse delper Hakim Ziyech : "È finito nella lista dei desideri delper la prossima stagione. L'esterno marocchino potrebbe essere utilizzato dal ...

Napoli accolto da migliaia di tifosi a Capodichino, Osimhen spunta ... Sport Fanpage

Puntuale arriva la risposta dei napoletani dopo lo striscione esposto al Meazza in occasione della sfida contro il Lecce ...Dal 27 aprile al 9 giugno la mostra di Antonio Conte Planet A: Survivors, dedicata al tema del cambiamento climatico e delle sue implicazioni esistenziali ...