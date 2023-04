Napoli | Spalletti | “Mattoni pesanti sulla vittoria finale | ma dobbiamo aspettare ancora un po’ a stappare le bottiglie”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Al termine della partita vinta dalsul campo della Juventus che di fatto certifica ladello scudetto, ai microfoni di DAZN Lucianoprova a frenare gli entusiasmi pur senza troppa convinzione. «Sonobelli– ha esordito il tecnico toscano -, per cui giustamente i calciatori hanno fatto un po’ di festa, visto che il gol è arrivato nel recupero. Quando porti a casa unanei minuti di recupero c’èpiù felicità. Mae cuore, ci vuoleun po’ di tempo».partita dell’Allianz Stadium l’allenatore ...

sempre più vicino allo Scudetto . Juventus, Allegri è dispiaciuto per il gol preso .e Allegri, tecnici dagli animi opposti .sempre più vicino allo ...Una vittoria quasi decisiva per lo scudetto quella delin casa della Juventus , un successo che porta la squadra dia un passo dal terzo tricolore. Al fischio finale gli azzurri hanno fatto festa nello spogliatoio dello Stadium, portando ...Juve -è appena finita: i giocatori disi lasciano andare negli spogliatoi intonando il classico coro di chi si appresta a vincere ...

Spalletti dopo Juventus-Napoli: "Poter vincere lo scudetto ripaga tutti i sacrifici fatti" Sky Sport

Juventus-Napoli, Spalletti e Allegri (Lapresse) – Calciomercato.it Non sono mancate le polemiche, nel primo tempo per un colpo di Gatti su Kvaratskhelia, e nel secondo per il gol annullato con ...Al termine della partita vinta dal Napoli sul campo della Juventus che di fatto certifica la vittoria dello scudetto, ai microfoni di DAZN Luciano Spalletti prova a frenare gli entusiasmi pur senza tr ...