Napoli | si lavora alla festa Scudetto | due ipotesi per domenica

Come previsto alla vigilia, ilpuò vincere lo Scudetto senza giocare , aspettando la mancata vittoria della Lazio di domenica dopo aver battuto sabato la Salernitana nel derby di sabato. Ma al momento il Comune è a lavoro ...'Stefanoin teatro! Per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a!', ha detto la Cozzani rispondendo alle domande dei followers, smentendo quindi ogni crisi. Il conduttore di Bar ...... la quale ha preso prontamente le difese di De Martino smentendo la presunta crisi di coppia e spiegando: 'Stefanoin teatro! Per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a!' . L'...

Mercadante, chiarezza e rispetto per chi lavora Corriere della Sera

Doppia soluzione per organizzare al meglio i festeggiamenti in città non appena arriverà l'aritmetica del trionfo in campionato ...Dopo la festa a Napoli, arriva anche quella a Milano per Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Il papà era, però, ...