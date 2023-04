Napoli | sfida Bayern-Man United per Osimhen | la richiesta e gli scenari

Dicevo della classifica, in attesa dellafra Atalanta e Roma, la situazione è la seguente:78 Lazio 61 Juventus 59 Roma e Milan 56 Inter 54 Atalanta 49. L'imprevista sconfitta casalinga ...È finita con la vittoria delper 1 - 0, fra tante polemiche e una pioggia copiosa, lagiocata stasera all'Allianz Stadium di Torino fra il team di Spalletti e la Juventus . Per i campani ...Ci auguriamo da tifosi innanzitutto, forse già domenica prossima se ildovesse battere la Salernitana nelladi sabato 29 aprile. È per questo che stamane ho chiesto ufficialmente al ...

Napoli, il Comune chiede il rinvio della sfida contro la Salernitana: la situazione GianlucaDiMarzio.com

Franco Ordine, giornalista, ha commentato i fatti di Juventus-Napoli ai microfoni della trasmissione 'Pressing' sui canali di Mediaset.È ormai conto alla rovescia per la festa tricolore. La squadra di Spalletti potrebbe festeggiare “dal divano” la vittoria del campionato, ma c’è la richiesta di giocare in contemporanea con Inter-Lazi ...