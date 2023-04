... in base ai risultati, di far partire la festaalla fine della partita in programma al ... Ilè infatti atteso dalla sfida in trasferta a Udine martedì 2 maggio.- Ilè a un passo dallo: il gol di Raspadori contro la Juventus all'Allianz Stadium fa volare gli azzurri a +17 sulla Lazio seconda, quando mancano 7 partite al termine del campionato. ...... "Adesso (Spalletti) ha cose più importanti, deve vincere uno". Insomma il grande incontro pacificatore potrebbe avvenire a fine stagione, e il riferimento al titolo che ilsta per ...

Napoli, Scudetto a un passo e tifosi già in festa: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Su Corriere di Torino: La Juventus lotta, ma il Napoli è super sei prende la vittoria che è uno scudetto. Una sfida giocata a cento all’ora, un lungo elenco di polemiche (dal colpo di Gatti a Kvaratsk ...UDINE - Migliaia di persone hanno preso letteralmente d'assalto la biglietteria elettronica e il botteghino della Dacia Arena per entrare in possesso di un biglietto per Udinese-Napoli, ...