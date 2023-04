Napoli | salita Tarsia | spunta il terzo Scudetto accanto al murale di Maradona

(Di lunedì 24 aprile 2023) Loche ilsta per vincere è scritto anche sulle mura della città., ad esempio, è diventata meta di turisti e curiosi che si avvicinando e scattano foto per lo storico ...

Lo Scudetto che ilsta per vincere è scritto anche sulle mura della città.Tarsia, ad esempio, è diventata meta di turisti e curiosi che si avvicinando e scattano foto per lo storico murale all'ingresso di ...Anche qui c'è qualche numero a supporto: fino al minuto 15 , il dato grezzo sul possesso palla diceva 48% Juve e 52%; per la restante mezz'ora di gioco, la percentuale delfino ...Quindici ettari di proprietà del Comune tra viale Raffaello eCacciottoli tenuti in ostaggio da un apparato amministrativo capace di imbalsamare perfino le migliori intenzioni.

Napoli, salita Tarsia: tutti pazzi per il maxi scudetto col volto di Maradona La Repubblica

I residenti restaurano a loro spese il primo murale dipinto per il titolo del 1987: " Dovevamo riscrivere questa storia, per noi e per la ...In città si festeggia per il titolo che sta per essere conquistato, anche le mura 'parlano' con una storica opera d'arte che è stata...aggiornata ...