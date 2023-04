Napoli - Salernitana | tramonta l' idea di un posticipo | il motivo

- È tramontata sul nascere l'idea di posticipare, match che potrebbe già regalare lo scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti, come era stato chiesto dal consigliere comunale partenopeo Gaetano Simeone (presidente della ...Il match della 32/a giornata di Serie A traresta programmato, come da calendario, per sabato 29 aprile alle ore 15 e non sarà spostata di un giorno, a domenica alle 12.30, per giocare in contemporanea con Inter - Lazio. L'......e il botteghino della Dacia Arena per entrare in possesso di un biglietto per Udinese -, in ... Infatti, pur battendo lasabato, occorrerebbe attendere la sfida della Lazio, a Milano ...

Napoli-Salernitana non verrà spostata: niente contemporaneità con Inter-Lazio - Sportmediaset Sport Mediaset

La Lega Serie A non è intenzionata ad accogliere la richiesta presentata da un consigliere comunale partenopeo: tutti i dettagli ...Tutto era cominciato in mattina: lettera del consigliere e presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Gaetano Simeone: era stato chiesto alla Lega Serie A di valutare la ...