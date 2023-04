Napoli-Salernitana | richiesta particolare alla FIGC | obiettivo Scudetto

(Di lunedì 24 aprile 2023): ecco che cosa sta emergendo in queste ore per festeggiare lo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il blitz a Torino con l’1-0 all’ultimo minuto in casa della Juventus, ilè stato accolto da una marea festante di tifosi all’aeroporto che hanno festeggiato i propri beniamini, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Posticipare la partitadal 29 al 30 aprile, in concomitanza con Inter - Lazio, per 'tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza' e prevenire 'eventuali episodi incresciosi'. È la richiesta contenuta in ...... in maniera secca e categorica, alla possibilità di spostare di un giorno, da sabato alle ore 15 a domenica alle 12,30 (per giocare in contemporanea con Inter - Lazio),. In via ...Tuttavia, apprende la Adnkronos da fonti del Comune partenopeo, nessuna richiesta di spostareè partita dal sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino napoletano è impegnato a ...

Napoli-Salernitana spostata a domenica e maxi-schermi al Maradona per Inter-Lazio il piano festa Scudetto Fanpage.it

La Lega Serie A dice no alla richiesta di spostamento della partita di sabato 29 Aprile tra Napoli e la Salernitana. Non ci sarà dunque la contemporaneità con Inter-Lazio che si giocherà domenica 30 ...Dopo l'1-0 firmato Raspadori all'Allianz Stadium contro la Juventus, il Napoli potrebbe festeggiare il terzo scudetto della sua storia già nel prossimo weekend in caso di successo contro la Salernitan ...