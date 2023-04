Napoli-Salernitana | la richiesta del Comune è ufficiale | tifosi spiazzati

Il possibile posticipo dia domenica 30 aprile, in concomitanza con Inter - Lazio, oppure l'apertura del Maradona il 30 aprile per permettere ai tifosi di vedere la partita allo stadio e festeggiare lì. ...Daspunta la volontà di giocare in contemporaneae Inter - Lazio, così in caso di vittoria degli azzurri e di mancato successo dei biancocelesti sarà immediata la ......mirino di Manchester United e Tottenham che in Italia sarebbero interessati anche a Kim del,... Maldini e Massara seguirebbero così con grande interesse Mazzocchi dellae Parisi dell'...

Napoli-Salernitana rinviata a domenica e maxi-schermi al Maradona per Inter-Lazio il piano festa Scudetto Fanpage.it

Dopo la vittoria all'Allianz Stadium la squadra di Spalletti aspetta solo la matematica per poter celebrare la conquista del campionato ...Il prossimo weekend il Napoli potrebbe aritmeticamente laurearsi campione d'Italia. Due le condizioni: la vittoria dei partenopei contro la Salernitana, la non vittoria della Lazio ...