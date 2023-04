Napoli-Salernitana | il comune di accoglie l’appello di napolipiu com | Richiesta ufficiale per giocare le gare in contemporanea

(Di lunedì 24 aprile 2023)e Inter-Lazio potrebbero giocarsi in, ildiha inviato unaalla FIGC. La vittoria delcontro la Juventus avvicina gli azzurri allo scudetto. La matematica certezza del tricolore può arrivare già nella prossima giornata di Serie A, ovvero durante la 32sima giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno vincere con lae sperare che la Lazio non vinca con l’Inter a Milano. Insomma una combinazione non proprio impossibile.piu.com subito dopo la partita aveva lanciato una petizione (qui) chiedendo chee Inter-Lazio si giocassero in. Il ...

Da capire come e se cambieranno dopo la prossima giornata, che ha in calendario Fiorentina - Sampdoria, Cremonese - Verona, Spezia - Monza,, Sassuolo - Empoli e Lecce - Udinese. ...Ilè a pochi minuti dalla vittoria dello Scudetto. La combinazione è chiara: il tricolore sarà azzurro se sabato la squadra di Spalletti batterà lanel derby e domenica la Lazio ...spostata a domenica 30 aprile La richiesta ufficiale In tal senso il consigliere comunale Nino Simeone ha mandato una richiesta ufficiale alle autorità predisposte per ...

Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center di Castelvolturno.Ormai ci siamo, per lo scudetto manca solo l'artmetica che potrebbe arrivare già settimana prossima nel caso in cui il Napoli vincesse contro la Salernitana e se la Lazio non ...