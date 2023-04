Una richiesta per molti versi irrituale, quella del Comune di, che chiede a Lega e Federcalcio di posticipare alla domenica il derbyin programma sabato. Per motivi di ordine pubblico, cioè per far sì che la possibile festa scudetto magari possa cominciare allo stadio. Ma il calendario, a incastro non consente ...e Inter - Lazio in contemporanea Il derby campano sarebbe infatti previsto per sabato alle ore 15, mentre l'incontro tra Inter e Lazio domenica alle ore 12.30. Così il Comune di ...Il Comune diha chiesto alla Lega di Serie A e al Prefetto di posticiparea domenica alle 12:30, in concomitanza con l'altra partita che potrebbe regalare lo scudetto aritmetico al: Inter - Lazio. Lo ha detto il consigliere comunale Nino Simeone ...

Napoli-Salernitana: il Comune chiede il rinvio a domenica La Gazzetta dello Sport

Napoli-Salernitana rinviata Ecco tutta la verità sulla possibile sfida scudetto degli azzurri. Ipotesi e data.Il Comune ha inviato richiesta formale alla Lega di posticipare il match con la Salernitana al fine di evitare disordini per due giorni consecutivi ...