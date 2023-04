Napoli-Salernitana | il Comune chiede alla Lega Serie A di posticiparla a domenica

(Di lunedì 24 aprile 2023) IldidiA e al Prefetto di posticiparealle 12:30, in concomitanza con l’altra partita che potrebbe regalare lo scudetto aritmetico al: Inter-Lazio. Il consigliere comunale Nino Simeone ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha annunciato di aver “fatto la richiesta per far spostare la partita tra, ma è una scelta che resta al prefetto – ha detto Simeone – Sarà una festa di gioia e di caos e stiamo cercando di fare il possibile per permettere che tutto vada per il verso giusto. Non dovrebbe esserci troppi problemi in quanto siache ...

Il possibile posticipo dia domenica 30 aprile, in concomitanza con Inter - Lazio, oppure l'apertura del Maradona il 30 aprile per permettere ai tifosi di vedere la partita allo stadio e festeggiare lì.

Il conto alla rovescia è iniziato da tempo, ma già alla fine di questa settimana si potrebbe arrivare al termine ultimo. Mancano sempre meno settimane, giorni e ore: poi a Napoli sarà Scudetto. E occh ...Lo scudetto per il Napoli è ancora più vicino, dopo la sconfitta di ieri della Lazio nell'anticipo contro il Torino. Adesso mancano in teoria solo 9 punti, che si potrebbero ridurre in maniera drastic ...