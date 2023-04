Napoli | Lozano canta ' ' Un giorno all' improvviso' '

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo la vittoria per 1 - 0 in casa della Juve, ilè a 4 punti dalla vittoria dello scudetto. Al rientro in città, 10.000 tifosi hanno atteso ...

Dopo la vittoria per 1 - 0 in casa della Juve, ilè a 4 punti dalla vittoria dello scudetto. Al rientro in città, 10.000 tifosi hanno atteso ...Ildi Spalletti contro la Juventus allo Stadium più forte di tutto e tutti. Un altro arbitraggio ... 6º fallo su Milik, ci può stare così come è scorretta la spinta di Danilo sualcuni ...... una fuori di Ndombélé, una a testa per, Osimhen e Kvaratskhelia, tutte deviate dai ... E allora albastava alzare il ritmo del proprio pressing per andare a recuperare la palla in zona ...

Lozano scatenato! Carica i tifosi del Napoli, sventola la bandiera e canta: "Napoli torna campione"!| VIDEO CN24 CalcioNapoli24

Napoli, 24 Aprile - Una giocata fuori catalogo dell’uomo più discusso e rimpianto dell’ultimo mese manda il Napoli nell’anticamera del paradiso sportivo. Jack ...Con le idee e con il lavoro svolto quest'anno Spalletti ha sopperito alla stanchezza della squadra. La Juve è come se fosse disabituata a creare ...