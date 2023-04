Napoli | Insigne «Sono scaramantico | ma adesso…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le parole di Lorenzo, ala d’attacco del Toronto ed ex, sulla stagione degli azzurri. I dettagli Lorenzoè stato il capitano delfino all’anno scorso. Adesso osserva l’esaltante cammino della sua ex squadra da Toronto e ha lasciato andare le sue emozioni tramite un post condiviso su Instagram. LE PAROLE – «JE STO’ VICINO A TE. Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano sò. Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande sogno. Avanti così!».