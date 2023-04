Napoli | individuato l’erede di Kim | piace il difensore dello Stoccarda

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilè già attivo sul calciomercato. La stagione straordinaria degli azzurri si sta completando con la vittoriaScudetto e le grandi prove viste fino ad oggi hanno portato le big europee a interessarsi dei migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti. Il futuro di Kim Minjae potrebbe essere in bilico già alla fine della stagione. La società partenopea non ha alcuna intenzione di cederlo ma per i primi 15 giorni di luglio sarà attiva una clausola rescissoria che può portare alla sua cessione. MavropanosMavropanos nel mirino del: le ultime In caso di cessione di Kim Minjae, ilha giàun nome che può essere il suo possibile sostitutoKostantinos Mavropanos,centrale ...

Il piano haaree particolarmente sensibili, perché coincidono con le vie di accesso o ... via Manno, via Baylle via Sardegna (dal Largo Carlo Felice a via Lepanto), via(dalla ...... tutti della provincia di. A eseguire il provvedimento del gip di Viterbo sono stati i ... gli investigatori hanno poitre campani, esecutori materiali di altri due 'colpi' a Marta e ...... l'Atalanta l'avevacome primo nome in caso di cessione di Duvan Zapata nel mirino dell'... negli ultimi giorni c'è stato qualche rumors su un interesse delin caso di cessione di ...

Nuova camera funeraria individuata sotto Napoli con la muografia ... Il Sole 24 ORE

Sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti al provvedimento Daspo dalla Questura di Torino. È il risultato dell'inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, nell'ambito del contrasto a ...La prima squadra a provare a portare Tammy Abraham in Italia è stata l'Atalanta. E quasi per uno scherzo del destino, da quando è arrivato in Serie A è diventata una delle vittime preferite dell'ingle ...