Napoli in festa per la vittoria contro la Juve | tifosi scatenati in aeroporto

(Di lunedì 24 aprile 2023) Migliaia diall'di Capodichino per festeggiare l'arrivo deldopo lalantus. Ecco il video dei festeggiamenti postati dal calciatore Kvaratskhelia.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Dopo la vittoria per 1 - 0 in casa della Juve, ilè a 4 punti dalla vittoria dello scudetto. Asi respira già aria di. Al rientro della squadra partenopea, 10.000 tifosi hanno atteso i giocatori all'aeroporto, scortandoli poi in tangenziale. Osimhen ha ripreso tutto con il proprio ...- Ilè a un passo dallo scudetto : il gol d i Raspadori contro la Juventus all'Allianz Stadium fa volare gli azzurri di Spalletti a +17 sulla Lazio seconda, quando mancano 7 partite al termine del ...è pronta a vivere emozioni attese da 33 anni, ladi questa notte a Capodichino potrebbe essere stata solo un antipasto. " Foto xc9/Italpress " .

Antipasto di festa scudetto stanotte a Napoli dove migliaia di tifosi si sono riversati all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo la vittoria contro la Juventus.Il successo di Torino regala agli azzurri il primo match point che arriverà nella trentaduesima giornata, la festa però sarebbe in differita perchè ...