Napoli | folla ai Quartieri Spagnoli per omaggio a murale Maradona

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilsi avvicina allo Scudetto e come facilmente prevedibile il flusso di tifosi per le strade aumenta di giorno in giorno. Questa mattina si è creata una vera e propria calca ai Quarti, nelle vicinanze deldedicato a Diego Armandosu un palazzo di Via Emanuele De Deo. Nelle strade circostanti e nei pressi del ‘monumento’ dedicato al campione argentino, sulle bancarelle tantissime bandiere in vendita, insieme a sciarpe e magliette del. E ovviamente tanti turisti, italiani e stranieri. Per cercare di ‘smaltire’ al meglio il traffico pedonale nella zona, il Comune diha istituito dei tutor turistici, con pettorine e cappellini distintivi, per consigliare i visitatori su come districarsi nel dedalo dei vicoli. SportFace.

Osimhen fa il capo tifoso del Napoli, "saremo presto campioni". Di Lorenzo al megafono intona "Un giorno all'improvviso"