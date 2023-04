Napoli festa a Capodichino | Osimhen e Kvaratskhelia in estasi | ed è solo l’antipasto – VIDEO

(Di lunedì 24 aprile 2023) Scudetto, migliaia di tifosi si sono ritrovati all’aeroporto didopo la vittoria sul campo della Juventus. Almancano ancora cinque punti per raggiungere la matematica certezza dello scudetto, ma dopo la vittoria a Torino contro la Juventus, l’obiettivo sembra davvero ad un passo. Anche perché potrebbe materializzarsi già nella 32sima giornata di campionato, attraverso una combinazione favorevole di risultati, nemmeno troppo impossibile.scudetto aUna gioia irrefrenabile quella che da ieri sera dopo il triplice fischio di Fabbri ha assalito i tifosi del. La squadra è tornata in Campania durante la notte, ma ad aspettarli c’erano migliaia di tifosi partenopei. Lascudetto del ...

Torino Ilprofana la casa della Juventus per cucirsi definitivamente lo scudetto sul petto. È solo una ... Decisione che fa infuriare i bianconeri e anticipa ladella capolista che punisce ...Capodanno napoletano. E il primo conto alla rovescia con lo champagne (e le sfogliatelle) è già cominciato: in virtù della vittoria con la Juve , ilpotrebbe già laurearsi campione d'Italia alla fine del prossimo turno - il 32° - se sabato batterà la Salernitana al Maradona e se domenica la Lazio non vincerà con l'Inter . E se il mosaico ...è giàscudetto. Dopo il successo con la Juve che avvicina gli azzurri alla conquista del Tricolore, in migliaia hanno atteso la squadra all'aeroporto di Capodichino. Cortei e fuochi d'...

Napoli, è già festa: in diecimila stanotte a Capodichino. Osimhen e Kvara sul tetto del bus La Gazzetta dello Sport

Napoli è pronta a vivere emozioni attese da 33 anni, la festa di questa notte a Capodichino potrebbe essere stata solo un antipasto. - Foto xc9/Italpress - . xc9/mc/red 24-Apr-23 08:23 ...con in testa una parrucca azzurra, mentre fra i più osannati naturalmente Raspadori, autore del gol vittoria in pieno recupero. Un gol che ha fatto partire la festa scudetto anticipata di un Napoli ...