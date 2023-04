Napoli | delirio a Capodichino | 10000 tifosi | Osimhen e Kvara sul tetto del bus | VIDEO

(Di lunedì 24 aprile 2023) E’per il, la vittoria del terzo scudetto della sua storia potrebbe arrivare già dalla prossima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti è pronta a mettere il punto esclamativo ad una stagione eccezionale, dominata già dalla prima parte del massimo torneo italiano. La ciliegina sulla torta è arrivata dalla 31ª giornata del campionato di Serie A. La sfida dello Stadium contro la Juventus si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol in pieno recupero di Raspadori. L’eliminazione dalla Champions League contro il Milan è già alle spalle, isono in festa e l’attesa è altissima. I supporter azzurri hanno pensato di accogliere la squadra dopo l’impresa di Torino, alle 2.40 il pullman delè uscito dall’aeroporto die 10.000 ...

Il pullman dele' uscito dallaeroporto di Capodichino di ritorno da Torino intorno alle 2.40 di notte trovando migliaia di tifosi azzurri in. Una ventina di minuti per fare pochi metri,...... tutti sul tetto dell'autobus del club ad assorbire e ricambiare il calore della gente in. ... ma che arrivi domenica o la settimana successiva, ilè oramai campione d'Italia . Il sogno ...Dopo- Juventus scoppia la festa all'aeroporto di Capodichino Tra bandiere, cori e ...per Osimhen che si è affacciato dal tettuccio dell'autobus per gioire insieme ai tifosi , stringendo ...

Napoli, è delirio Scudetto: centinaia di tifosi in piazza dopo la vittoria contro la Juventus Corriere TV

E' grande festa in casa Napoli, i tifosi azzurri in delirio dopo il successo della squadra di Luciano Spalletti contro la Juventus ...Il Napoli fa festa sull’aereo di ritorno da Torino, dopo la vittoria pazzesca sulla Juve. Ma nel delirio c’è anche chi riesce a scaricare l’adrenalina e la fatica facendo yoga. È Kim, e a documentarlo ...