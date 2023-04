Napoli | De Laurentiis soddisfatto dopo il match contro la Juve | il tweet del presidente

L'allenatore delsta dominando questo campionato di serie A e il presidente Delo ha già riconfermato (in estate ci si attende un rinnovo ufficiale a cifre maggiori). A ciò si ......città barzelletta Perché gli ultras delsi sono picchiati tra loro: la guerra a Dee il 'buco' sulle gradinate, la Digos ringrazia Scontri- Eintracht, De: ...C'è sempre la Juve tra ile uno scudetto, o un trionfo. Deha vinto tre trofei (Coppe Italia 2012 e 2020 e Supercoppa 2014) battendo i bianconeri nelle finali e nella storia, durante il ciclo maradoniano, ci ...

De Laurentiis euforico, arriva il suo tweet in piena notte. La novità riguarda Spalletti AreaNapoli.it

Aurelio De Laurentiis ha mostrato sui social tutto il suo entusiasmo dopo la partita contro la Juventus: ecco le sue parole ...De Laurentiis esulta in faccia alla Juventus: «Forza Napoli Sempre!!!». Il messaggio social del presidente azzurro Non presente allo Stadium per Juve-Napoli, Aurelio De Laurentiis ha festeggiato via s ...