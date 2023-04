Napoli | ci siamo | ecco cosa deve accadere perché gli azzurri possano festeggiare lo scudetto già domenica 30 aprile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) A, ormai da tempo, è partito il conto alla rovescia: dopo il trionfo allo Juventus Stadium di23, alla fine di questa settimana potremmo assistere alla tanto attesa festanella città partenopea. Grazie al successo contro i bianconeri, i ragazzi di Spalletti sono saliti a +17 sulla Lazio, seconda in classifica, sconfitta in casa dal Toro. Mancano sette giornate, con 21 punti in palio. I biancocelesti affronteranno l’Inter a San Siro30alle ore 12.30: tutti i tifosi del(se saranno reduci da una vittoria con la Salernitana nel match di sabato alle 15) guarderanno la sfida molto da vicino,, nel caso in cui la Lazio non dovesse vincere, loverrebbe matematicamente ...