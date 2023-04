Nanni Moretti | i segreti del mio set

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tour nelle sale torinesi per “Il sol dell’avvenire”. L’autore: «Più passa il tempo più amo il mio lavoro tutto parte da lunghe chiacchierate»

A dispetto delle idiosincrasie die dei tanti intellettuali progressisti che la pensano come lui (senza farci neanche dei buoni film, con le loro ossessioni), è stata infatti proprio la ...Oggi, con il suo film "Il Sol dell'Avvenire", inaugura la via cinematografica al revisionismo sull'Ungheria. In mancanza di politici e studiosi della sinistra disposti a ragionare ...IL SOL DELL'AVVENIRE - Film di. Con, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Valentina Romani, Mathieu Amalric, Jerzy Stuhr, Teco Celio, Arianna Pozzoli, Elena Lietti, Flavio Furno, Francesco ...

Nanni Moretti, un revival top. Ma il futuro sarà grigio LA NAZIONE

La giovane attrice romana Blu Yoshimi, classe 1997, racconta l'emozione di tornare sul set con Nanni Moretti, ora in sala con Il sol dell'avvenire ...Ho appena letto, sul Fatto, l’articolo di Massimo Novelli nel quale si racconta la nascita dell’Inno o Canto dei lavoratori, scritto da Filippo Turati e con le musiche di Amintore Galli. Mi è venuto s ...