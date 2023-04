Myanmar | battaglione “Ogre” usa la brutalità per instillare il terrore

...della giunta golpista birmana per discutere di un progetto pilota che avrebbe riportato in...kent è stato organizzato un grande festival 'ara' (Calore), in cui è stato chiamato il '...Sta accadendo anche in Bangladesh, spicchio d'Asia meridionale tra India eche s'affaccia ... Ildi Azione Rapida, notoriamente violento, fu sanzionato dagli Stati Uniti. Il governo ......della giunta golpista birmana per discutere di un progetto pilota che avrebbe riportato in...kent è stato organizzato un grande festival 'ara' (Calore), in cui è stato chiamato il '...

MYANMAR Nel Myanmar ferito la Pasqua fa (ri)nascere le comunità ... AsiaNews

Un battaglione dell'esercito birmano, chiamato “Ogre”, usa la brutalità per instillare il terrore tra gli abitanti del Myanmar.