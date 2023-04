Murale di Maradona a Napoli | riaperto il sottopasso | senso unico congelato

Questa mattina si è creata una vera e propria calca ai Quarti Spagnoli, nelle vicinanze deldedicato a Diego Armandosu un palazzo di Via Emanuele De Deo. Nelle strade circostanti e ...I residenti restaurano a loro spese il primodipinto per il titolo del 1987: " Dovevamo riscrivere questa storia, per noi e per la ...Salita Tarsia, ad esempio, è diventata meta di turisti e curiosi che si avvicinando e scattano foto per lo storicoall'ingresso di Palazzo Spinello dipinto ormai 36 anni fa in occasione del ...

Folla ai Quartieri Spagnoli per omaggio a murale Maradona Tiscali

Napoletani, turisti, italiani e stranieri. Aumenta l'afflusso di persone alla "edicola" votiva dedicata a Diego Armando Maradona, che ha "patrocinato" il terzo scudetto azzurro ...Folla ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. Napoletani, turisti, italiani e stranieri. In alcuni momenti, addirittura, una calca in cui è molti difficile muoversi. Nel giorno in cui è ormai vicinissimo lo ...