Josèha analizzato la gara contro l'Atalanta di Gasperini, commentando la sconfitta per 3 - 1 e i numerosi infortuni che hanno caratterizzato il termine del match ...adesso guarda già al match contro il Milan e ironizza: " Sedevo giocare io, gioco io . Siamo una squadra unita, nelle difficoltà stiamo sempre insieme. I tifosi, di cui Francesco (...Al momento resta in forte dubbio per la sfida diprossimo contro il Milan . Problema anche in difesa con Llorente che ha alzato bandiera bianca al minuto 90' per un problema muscolare al ...

Mourinho: "Sabato gioco io". Poi la frecciata alle rivali Corriere dello Sport

Perché, Mourinho ha parlato della squadra nel post-partita e ... Andremo a giocarcela sempre, fino alla fine. Per sabato tu ci potevi aiutare, anche se ora mi serve Aldair sai…” ..."Con Mourinho al timone la Roma può arrivare il più lontano possibile in Europa League e in Champions. E noi tifosi siamo fieri di voi". Lo ha detto Francesco Totti a Dazn nel post partita di Atalanta ...