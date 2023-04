"Considerate le nostre limitazioni, abbiamo fatto un'partita. Gli episodi possono decidere un risultato, sono stati veramente episodi, e io sono ... Josè, ai microfoni di Dazn, dopo la ...... dopo l'annata all'esordio in giallorosso. Otto i gol stagionali (7 in campionato, 1 in ... Reduce dalla partenza in panchina contro il Feyenoord,si affida ora al centravanti ex Chelsea ...a fine gara: ' Penso che la squadra abbia giocato benissimo una partita difficile, da ... ma i ragazzi hanno avuto coraggio e intelligenza e hanno fatto una grande partita contro un'...

Mourinho "ottima partita della Roma, decisa da episodi" - Lazio Agenzia ANSA

L'Atalanta di Gasperini vince per 3-1 contro la Roma di Mourinho al Gewiss Stadium: le dichiarazioni del post-partita ...Il tecnico dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Avevamo dei giocatori stanchi e questo si vedeva. Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi" ...