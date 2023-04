Mourinho | «Oggi volevamo proteggere Dybala | anche Llorente…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023) Joséha parlato su Dazn della situazione infortunati in casa Roma, nelle prossime partite ci saranno scontri diretti per la zona Champions League. SITUAZIONE – Joséha aggiornato sulla situazione dell’infermeria per la Roma: «Gli infortuni sono parte delle partite,abbiamo protetto la gente che ha evidenziato più stzza. C’era Paulo con l’infortunio, Spinazzola e Matic stanchi. Penso che ogni allenatorenelle squadre più forti ha un problema se mancano giocatori. Per me è un grandissimo problema, perché Smalling è Smalling, Diego Llorente che si stava adattando è fuori. Per noi sarà durissima, una sconfitta con il Feyenoord sarebbe stata una soluzione migliore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...