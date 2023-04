Motore prende fuoco in volo | paura su aereo American Airlines – Video

(Di lunedì 24 aprile 2023) (Adnkronos) – Attimi diper i passeggi a bordo di Boeing 737 dell’. Il, partito dall’aeroporto di Columbus, in Ohio, e diretto a Phoenix ma è stato costretto a tornare indietro effettuando un atterraggio d’emergenza dopo che ilha preso. Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito. La Federal Aviation Administration sta investigando l’accaduto per fare luce sulle cause dell’incidente, molto probabilmente causato da un bird strike, ovvero dopo l’impatto con uno o più uccelli. Il, che mostra ilin fiamme, è stato diffuso sui social media ed è diventato subito virale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il volo, partito dall'aeroporto di Columbus, in Ohio, e diretto a Phoenix è stato costretto a tornare indietro effettuando un atterraggio d'emergenza dopo che il motore ha preso fuoco. La Federal Aviation Administration sta investigando l'accaduto. Il video, che mostra il motore in fiamme, è stato diffuso sui social media ed è diventato subito virale.

MeteoWeb La sera del 20 aprile, l'Airbus A321 di American Airlines (N980UY) stava uscendo dall'aeroporto di Charlotte (CLT) per operare il volo interno…