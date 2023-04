MotoGP | il presidente della FIM contro Marc Marquez | “Non avrebbe dovuto fare ricorso sulla penalità”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “, con il suo comportamento, ha dato la sensazione di non voler scontare la”. IlFIM, Jorge Viegas, non le manda a dire al Cabroncito, riguardo il doppio long lap penalty che è stato inflitto allo spagnolo dopo la gara di Portimao. Una decisione scritta in maniera poco chiara, con la dicitura “da scontare nella gara di Termas de Rio Hondo” dando per scontata la presenza del portacolori del team Repsol Honda alla seconda garastagione. Ma, visto il suo infortunio alla mano, il sei volte campione del mondoharinunciare alle trasferte in Argentina e Texas. A questo punto la scuderia nipponica ha deciso di presentare un, appellandosi alla dicitura ...

Dichiarazioni che faranno rumore Nell'interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport , ildella Federazione Internazionale del Motociclismo, Jorge Viegas, ha voluto fornire il suo punto di vista sul caso Marquez : ' La situazione è chiara: Marc ha fatto quello che ha fatto ed ...... ma credo che ora le cose stiano migliorando e che nuovi costruttori entreranno in entrambe le categorie, ine nel Mondiale Superbike, il che non è facile perché gli investimenti in...'Non solo Formula 1 e, l'Emilia - Romagna si conferma essere tra le Regioni in Italia più ... Emma Petitti,dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna, commenta ...

