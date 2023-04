Morto in moto a 29 anni | “Aveva appena preso un negozio di animali | il sogno era quasi realtà”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo. Era a un passo dal cominciare una nuova vita. Lui e la fidanzata Melissa, dopo noveinsieme, stavano per realizzare ilcheno da tempo nel cassetto. “Lei si eralicenziata perchénoin gestione undia Treviglio”, raccontano con le lacrime agli occhi Rossana e Spreafico e Pierangelo Moioli, mamma e papà di Marco Moioli, il 29ennelunedì mattina in un incidente in via Borgo Palazzo a Bergamo. Dramma nel dramma, il giovane era diretto a un funerale: quello del suocero della sorella, a Treviolo. “Continuavo a chiamarlo. Il telefono squillava, squillava, ma lui non rispondeva – aggiunge il padre -. Allora ho chiamato in ditta, mi hanno detto che...