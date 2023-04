Morcone | al via la campagna elettorale di Luigino Ciarlo e della sua lista

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPartita ufficialmente la. A presentare per primo la squadra in corsa alle prossime elezioni amministrative, in programma per il 14 e 15 maggio, il sindaco uscente. Il candidato alla carica di primo cittadino per il secondo mandato ha incontrato la cittadinanza ieri, 23 aprile, presso il Centro “Universitas”. Sul palco, al suo fianco, tutti i 12 candidati in lizza alla carica di consigliere comunale, tra consiglieri uscenti e nuovi volti. Visibilmente emozionati, i 12 candidati, si sono presentati con umiltà e onestà alla cittadinanza, provando a spiegare i motivi che hanno spinto ognuno di loro ad accettare, nuovamente o per la prima volta, la sfida delle elezioni. Ampio spazio è stato concesso ai risultati raggiunti ...