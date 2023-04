(Di lunedì 24 aprile 2023) commenta Nel 2022 laper il, in, era del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, inrispettivamente dell'1% e del 3% rispetto al ...

commenta Nel 2022 la copertura vaccinale per il, in, era del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, in calo rispettivamente dell'1% e del 3% rispetto al 2018. Lo comunica, nel suo rapporto annuale sul ...1' DI LETTURA Nel 2022 inla copertura vaccinale per ilera del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, in calo rispettivamente dell'1% e del 3% rispetto al 2018. Lo rende noto il ...Prima dell'introduzione del vaccino nel 1963, iluccideva circa 2,6 milioni di persone ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti

Morbillo, l'Ue: in Italia è in calo la copertura vaccinale TGCOM

Lo rende noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel suo rapporto annuale sul morbillo. Un livello di copertura ottimale per una malattia così contagiosa, evidenzia l'E ...Nel 2022 la copertura vaccinale per il morbillo, in Italia, era del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, in calo rispettivamente dell'1% e del 3% rispetto al 2018. Lo com ...