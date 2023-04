Monzamania | Galliani fissa un altro obiettivo per il Monza | Palladino riflette sul futuro

Il prossimo step del Monza è quello di puntare alla parte sinistra della classifica, obiettivo dichiarato daad inizio stagione, magari quell'ottavo posto che consentirebbe a Pessina e ...Peccato non aver giocato contro la squadra di Maurizio Sarri , vecchio pallino di Silvio Berlusconi e Adriano, con l'organico al completo che ha dimostrato qualche lacuna di troppo non ...... classifica alla mano, con qualche punto in più potrebbe ambire a quel decimo posto indicato come obiettivo da Adrianonella scorsa estate. Le ultime giornate di campionato costituiranno poi ...

Monzamania: Galliani fissa un altro obiettivo, Palladino riflette sul ... Calciomercato.com

Adriano Galliani conferma l'allenatore per la prossima stagione. L'amministratore delegato del Monza ha dichiarato a margine del Premio Brera al teatro Dal Verme di Milano: "Raffaele Palladino resterà ...Forse era destino che la salvezza del Monza dovesse passare da San Siro, in quello stadio dove Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ...