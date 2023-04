Montesarchio | il congedo del sindaco Damiano | “Grazie cittadini | è stata una grande esperienza”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 7 minutiIldi, Franco, ha indirizzato aiuna lettera aperta di ringraziamento al culmine del suo mandato amministrativo. Di seguito il testo Cari Contutti, Cari Amici, sento di cuore e il dovere alla fine del mio mandato Amministrativo di ringraziarvi tutti per ilOnore che mi avete dato di rappresentare la Nostra Comunità come. Posso assicurarvi in questadi vita ,di essermi speso con tutto me stesso per la Comunità e di averla tenuta insieme senza differenze trae che ogni mia decisione, ogni scelta fatta nell’esercizio dell’ impegno di, non ha mai guardato un mio interesse ...