Monreale | Flavio Pillitteri passa alla Democrazia Cristiana | un ritorno a casa

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 24 aprile 2023)– Il Consigliere Comunaleha deciso di formalizzare le sue dimissioni da Capogruppo e dal gruppo consiliare di Diventerà Bellissima per aderireDC e al gruppo misto. Come ha spiegato lo stesso, “la mancanza di regole dettata dall’assenza dei partiti politici ha reso necessario questoggio”. Il Consigliere in questa (live.it)