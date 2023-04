Mondiali di Curling Misto | l’Italia perde con Canada e Scozia | playoff lontani

(Di lunedì 24 aprile 2023) Arriva una doppia, dolorosa sconfitta pernella terza giornata dei2022 di doppiodidi scena a Gangneung, in Corea del Sud. Sul ghiaccio del GangneungCentre, il tandem tricolore formato Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Sebastiano Arman (Fiamme Oro) è uscito infatti battuto sia contro ilche contro laed è ora chiamato all’impresa per centrare la qualificazione alla seconda fase della rassegna iridata. Impegnati domani contro l’Olanda, Constantini-Arman dovranno cercare il successo per migliorare la quinta posizione attuale in classifica nel gruppo A in coabitazione con Danimarca e Repubblica Ceca. Nella notte italiana la coppia guidata dal d.t. azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart è ...

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA: azzurri costretti a vincere per continuare a sperare OA Sport

