Molti automobilisti non lo sanno e rischiano in auto | ecco ogni quanto vanno controllate e cambiate le gomme

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 24 aprile 2023)non loe rimandano il cambio delle, rischiando molto:? Non tanto tempo facredevano che la durata dellefosse determinata dalla data di fabbricazione e la marcatura DOT, mentre si tratta solo dell’identificazione di provenienza. Questa convinzione li spingeva a cambiare molto meno i loro pneumatici con tutti i rischi che comportano. Ancora oggi c’è chi non sa quando controllare e cambiare i pneumatici. Quando cambiare ledell’per la tua sicurezza – ilovetrading.itForse non tuttiche la durata delle ...