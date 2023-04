Moà torna con un nuovo manifesto di libertà dedicato a tutte le donne

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 24 aprile 2023) Undile. “Servono solo un po’ di coraggio ed emozioni autentiche, il resto è qualcosa che ancora va conquistato”. Dopo Sirena senza coda, Frida e Chiara, : Strega (Movements of arts/Artist First). Moà prende come sua ispirazione personale la figura di Giovanna D’Arco, un emblema di chi è pronto a farsi bruciare sul rogo piuttosto che rinnegare se stesso. “Perché la fede più cieca fa di te un pazzo o una strega”.Il brano nasce per dare forza a chiunque stia lottando una battaglia importante: “Che si parli di autoerotismo, di body-shaming o di orientamento sessuale non importa, dobbiamo insistere, anche se ci sentiamo fragili e sole, non dobbiamo nasconderci”. Un beat elettro pop ci prende per mano e ci conduce, con il suo sapore dark e ...