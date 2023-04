Misticanza – Osteria della Terra – Roma

(Di lunedì 24 aprile 2023)Via Cesare Baronio, 179 – 00179Tel. 06/69306952 Sito Internet: Tipologia: vegetariana Prezzi: antipasti 7/9€, primi 11/12€, secondi 11/12€, dolci 6€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì. Dal Martedì al Venerdì a pranzo OFFERTA Per chi ha voglia di (ri)scoprire la cucina vegetariana,è l’indirizzo giusto. Qui le materie prime vegetali sono ben selezionate e trattate, seguono la stagionalità e sono esteticamente rese accattivanti. Il menù, che propone solo la scelta à la carte, non è molto ampio ma ben concepito, con 4 piatti per portata. Dopo un piccolo omaggio a base di crocchetta di riso e crema di carote e del buon pane a lievitazione naturale fatto in casa, servito con burro piemontese e olio laziale, abbiamo assaggiato il parfait ai ...

... al Panificio Bonci e all'di Birra del Borgo. Per chiunque sia appassionato della materia ... crema di parmigiano e) e i fritti realizzati con panatura fatta in casa, come il Supplì ...... - Archivio 62 - Bottega d'acqua - Egina - Coffee Wine Food - Enoteca Caveau - Goody Bakery - La parentesi Ristorante Pizzeria - La Riserva -54 - OriginiContemporanea -...... al Panificio Bonci e all'di Birra del Borgo. Per chiunque sia appassionato della materia ... crema di parmigiano e) e i fritti realizzati con panatura fatta in casa, come il Supplì ...